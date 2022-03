NEW SCIENTIST ⟩ Ekspert hoiatab: sõltumatu energiavarustus on riskantne

Euroopa Liit on võtnud kohustuse aasta lõpuks Venemaa gaasi importi kahe kolmandiku võrra vähendada. Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans on öelnud, et see oleks küll raske, aga siiski võimalik.

Juba aastakümneid on püütud maailma energiasüsteemides pikkamööda süsinikuvabadele kütustele üle minna. Kuid sõda Ukrainas on kõike muutnud ja pakilisimaks põhiküsimuseks on saanud energiajulgeolek. Oluline on teada, kuidas see keskkonnale mõjub. Tähendab see uut võidujooksu taastuvate energiaallikate poole või hoopis indu ära kasutada kodumaiseid fossiilkütuseid ning leida uusi nafta- ja gaasitarnijaid?