KUMMITAV PAPILLOOMIVIIRUS ⟩ Tõbi, millest inimkond võib vabaneda

​Praegu teame, et emakakaelavähki tekitab viirus. Vähemalt 99 juhul sajast põhjustab kasvaja inimese papilloomiviiruse (HPV) kõrge vähiriskiga tüvi.

Papilloomiviirusega nakatumine toimub sugulise vahekorra ajal. Viirust kandval inimesel ei pruugi olla sümptomeid. Samas on selle levik väga laialdane: ligi 80 protsenti naistest nakatub mõne papilloomiviiruse tüvega, aga enamik vabaneb viirusnakkusest ravita. Kaugeltki mitte kõik viirusetüved ei põhjusta vähki: teada on umbes 200 erinevat papilloomiviirust, neist vähki tekitavaid on ligi 20.