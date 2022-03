Vaba Akadeemia loeng ⟩ Tõnu Viik: «Mida me teame Pluutost?»

Pluutol oli ju neiupõlves planeet nagu kaheksa teistki planeeti. Pealegi oli ta ainsana Uuel mandril avastatud, misläbi eriti kallis ameeriklastele. Kuid see au võeti neilt 2006. a Prahas, sest ühtäkki Pluuto ei sobinud planeedi uue definitsiooni alla. Nüüd on ta kääbusplaneet, kuid endiselt äärmiselt huvitav. Miks, sellest tulebki loengus juttu.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.