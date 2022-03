Sa avad ukse ning siis see tuleb – lõõmav kuumus, mis kõrvetab nahka. Kogud end sisenemaks, et võidelda suitsu ja tulega. Leegid sähvivad ümberringi. Siiski tormad põlevasse majja. Leidnud selle, mida otsisid, põgened elu eest. Välja pääsedes on aga nii külm, et hakkad sellest vappuma. Käed-jalad lähevad tuimaks.