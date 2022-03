NEW SCIENTIST ⟩ Kas karvast mammutit, Tasmaania tiigrit ja teisi väljasurnud liike on võimalik päriselt ellu äratada?

«Võib-olla on puudu just see, mis on väljasurnud liigi jaoks kõige olulisem,» ütleb Thomas Gilbert Taani Kopenhaageni ülikoolist. «Kui püüda luua mammutit, mis oleks täpselt samasugune, nagu väljasurnud mammut oli, siis tegelikult pole see võimalik.»