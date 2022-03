NEW SCIENTIST ⟩ Teadlased on jälile jõudmas noore vere turgutavate omaduste saladusele

Mitmetest viimase kümnendi jooksul tehtud loomkatsetest on selgunud, et vereülekannetel nn noore verega võib olla noorendav toime ning on märke, et see võiks paika pidada ka inimeste puhul. Borrás arvab, et selle eest vastutab suures osas rakuväliste vesiikulite – tillukesed «kemikaalipõiekesed», mida eritavad loomarakud – eriline koostis.