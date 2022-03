Jaanuari keskel näiteks pani nn WhisperGate´i rünnak kinni umbes 70 Ukraina valitsusega seotud veebilehte ja 15. veebruaril häiris küberrünnak korraks isegi kahe Ukraina riigipanga tööd. Ühendkuningriigi riiklik küberjulgeolekukeskus teatas päevi hiljem, et neil on juba tõendeid, mille põhjal nad on peaaegu kindlad, et rünnakute taga seisab Venemaa sõjaväe välisluureagentuur.