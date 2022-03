NEW SCIENTIST ⟩ Web 3.0 – futuristlik fantaasia, mis võib päriselt ohtlik olla ja haiget teha

Mõni nädal tagasi arreteeriti New Yorgis Heather Morgan ja Ilya «hollandlane» Lichtenstein, keda süüdistati 4,5 miljardi dollari väärtuses varastatud bitcoinide rahapesus. «Krüptopaariks» tituleerituna hakkas nende lugu kiiresti levima. Paari väidetava kuritegevuse ulatus oli hämmastavalt lai. Selgus, et Morgan teeb Razzlekhani nime all ka veidraid räppvideoid, milles ta tantsib Wall Streetil ja jagab nõuandeid, nagu näiteks: «ole kits, mitte lammas» jne.

See on üsna veider uudis, aga tegelikult pole see ainus, sest krüptomaailm on üsna tume paik. Viimasel ajal on palju kära olnud mitteasendatavate tokenite (i.k non-fungible tokens, NFT) – unikaalsete krüptograafiliste failide – pärast. Need salvestavad digitaalsete objektide (näiteks kunstiteoste) omandiõiguse. Veebruari keskel suutis üks küberpettur varastada seitsmeteistkümnelt inimeselt NFT kunstiteoseid, mille väärtus oli kokku 2,9 miljonit dollarit.