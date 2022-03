NEW SCIENTIST ⟩ Darwini seksismi aeg on möödas, evolutsioonibioloogia vajab feminismi

Muuhulgas mängisin salvestust lõvi möirgamisest teise lõvi territooriumil ja jäin vastust ootama. Kolm lõvi – üks emane ja kaks isast – tormasid uudishimulikult meie Land Roveri juurde. Isastel hakkas igav kohe, kui nad said aru, et kedagi konkurenti meenutavat nad meie juurest ei leia. Küll aga jäi emane lõvi meiega kaheks tunniks, jalad laiali. Tal oli indlusperiood ja lisaks oma kaaslastega paaritumisele tahtis ta ka meiega paarituda. Mitte, et see oleks emalõvi jaoks midagi ennekuulmatut: viljakad emased paarituvad mitme isasega mõne päeva jooksul ligikaudu sada korda.