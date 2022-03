Võtame näiteks keskmise palga. Oletame, et töötate (või töötasite) väikeses töökas kollektiivis, kus keskmine palk on 1000 eurot. See pole kaugeltki see, mida teie teenite, ja see pole ka see, mida teie töökaaslasest sõber teenib. Ometigi on kõik korrektne, sest kaheksa töölist saab osakonnas palka 500 eurot kuus, aga ülemus 5000. Kõik klapib, aga 1000 eurot kuus on tõest kaugel.