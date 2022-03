Seni on üks põhilisi küsimusi puudutanud Venemaa jätkamist NASA partnerina Rahvusvahelises Kosmosejaamas (ISS). Siiani on NASA kinnitanud, et hoolimata Venemaale kehtestatud sanktsioonidest jätkub koostöö kosmosejaamas. «Uute ekspordikontrolli meetmetega on võimali USA-Venemaa tsviilkosmosekoostööd jätkata,» ütles ta avalduses. «Muudatusi agentuuri toetuses juba alanud tegevuste osas orbiidil ja maapealsetes jaamades ei planeerita.»