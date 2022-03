Kujutlusvõime on üks inimesele tunnuslik omadus, mis eristab meid teistest loomadest. Näiteks sõna «tsirkus» lugedes loob meie aju sellest automaatselt rikkaliku piltide ja mõtete nn galerii. Tegelikult ei pea me aga üldse klounidest unistama, mõistmaks, et kujutlusvõimel on ka teaduses ülioluline roll.