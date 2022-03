Pealtnäha täiesti tavalisest linnast Inglismaal saab varsti Päikesesüsteemi kuumim koht, kui seal käivitatakse varsti termotuumareaktor. Didcotis asuv firma Tokamak Energy reaktor on küll veel n-ö käsitsijuhitav, kuid esimesed katsed Šveitsis näitavad tehisintellekti kasutamise edukust plasmapilve õige kuju hoidmisel. FOTO: Tokamak Energy / SWNS.com / Scanpix

Termotuumareaktorid lubavad odavat, külluslikku ja suhteliselt puhast energiat, kui me vaid need ükskord tööle saame. Tehisintellekti arendav ettevõte DeepMind on aidanud termotuumateadlased nüüd sammu võrra lähemale päikesest kuumema plasma abil energia ammutamisele.