Me võime küll unistada, et tulevikus on aina rohkem inimeste sisu Internetis, kuid teadlased on teist meelt. Juba praegu toodavad masinad suure osa kogu veebisisust, kuid lähemas tulevikus võivad inimeste endi loodud tekstid ja meedia jääda vaid kübemeks küberookeanis.