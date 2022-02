Füüsikas, nagu eluski, on oluline vaadata asju rohkem kui ühest vaatenurgast. Viimase sajandi jooksul sedasi talitades, on meil olnud üksjagu üllatusi. Alustuseks näiteks Albert Einsteini erirelatiivsusteooria, mis osutas, et ruumi ja aja mõõtmed varieeruvad, olenevalt vaatlejast. Samuti maalis see täiesti ootamatu pildi jagatud reaalsusest – sellise, kus ruum ja aeg olid kokku sulatatud neljamõõtmeliseks tervikuks – aegruumiks.