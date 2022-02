Minu arvates on ringmajanduse mõistet mitukümmend aastat tagasi kõige kaunimalt selgitanud selle idee looja Walter Stahel. Tema nägemuses on lineaarne majandus nagu jõgi ja ringmajandus nagu järv. Täpsemalt tähendab see eesmärki ressursse võimalikult kaua kasutada, tarbimistsükleid võimalikult pikana hoida ja hoida toodete kõrget väärtust. Mina näen ringmajandust nagu instrumenti, mille abil saab majanduskasvu keskkonnamõjust lahutada.