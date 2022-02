NEW SCIENTIST ⟩ Tuhandeteks aastateks suikunud mikroobid ja viirused saavad igikeltsa sulades uue võimaluse elule

Seda lugu võiks käsitleda lausa ettekuulutusena. Kui Maa jäised piirkonnad sulavad, tulevad paratamatult taas välja pikaks ajaks suikunud mikroobid. Orgaaniline aine igikeltsas kubiseb neist ja isegi liustikud ega mandrijää ei ole päris rikkumata ürgsed keskkonnad, nagu neid kunagi ette kujutati. Kui tõenäoline on, et need mikroobid – millest mõned on lõksus olnud miljoneid aastaid – sulavad ja taas ellu «ärkavad»? Ja kui see tõesti juhtub, siis millist ohtu võivad nad endast inimestele kujutada? Kas on võimalik, et puutume kokku iidsete haigustega, mis kunagi nakatasid neandertallasi ja denissovi inimesi? Kui tahame selle varjatud ohuga toime tulla, on need küsimused, millele peame vastuseid leidma.