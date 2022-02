Umbes kolmandikul täiskasvanutest maailmas on kõrge vererõhk, mis suurendab südameataki või insuldi riski. Teadaolevalt alandab füüsiline aktiivsus vererõhku nii südamelöökide ajal (süstoolne rõhk) kui ka löökide vahepeal (diastoolne rõhk). Paljudel inimestel on siiski raskusi, et end regulaarselt treenima sundida.