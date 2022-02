LOODUS ⟩ Metsloomad võtavad talve külma kõhuga

Võrumaal Haanja lumiste kuplite vahel Hendrikmäe talus elav Lea Torp vaatab õhtupoolikul, kui tõmbub juba pimedaks, köögi aknast välja, kas kass on oma rännakutelt maja juurde tagasi jõudnud, et ta siis tuppa lasta. Ta kergitab kardinat, et paremini näha – ja mis ta näeb!