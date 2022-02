NÄDALA TEADUS ⟩ Taastuvenergialahendustes loodusseadustest üle astuda ei saa

Kogutakse mitte üksnes talveuinakuks või muidu ebasoodsa aja üleelamiseks, vaid ka igapäevane energiavarustus toimub varem kogutud tagavarade arvelt. Külluslikul ajal kogutakse selleks, et kehvem aeg kogutu toel üle elada. Kogumine ja kasutamine on seotud nii ööpäevatsüklitega kui ka aastaaegade muutusega. Energiat kogutakse ja kasutatakse eri ajal ka selleks, et anda mugavam võimalus tegevusteks, mida söömise ajal teha ei saa. Ka rahuldatakse tagavaradest lühiajaliselt kasvanud suurem energia­vajadus. Energiavarude kogumine ja otsese energiavajaduse rahuldamine kogutud tagavarade arvelt on universaalne loodusseadus.