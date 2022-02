Tsirkadiaanrütm on sisemine kell, mis umbes 24-tunnises tsüklis kontrollib und ja tohutut hulka muid kehalisi protsesse. Arstid on juba ammu täheldanud, et Alzheimeri tõvega inimestel on nii unehäired kui häired tsirkadiaanrütmis, kuid selgusetuks jääb, mil määral võivad need häired olla põhjuseks tõvele endale.