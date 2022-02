Masin osales veebilehel Codeforces programmeerimisvõistluse kümnes voorus, kus inimesed panevad proovile oma programmeerimisoskused. Võistlusvoorudes saavutas AlphaCode ligikaudu ühe keskmise inimkonkurendi taseme. Ettevõte DeepMind avaldas, et see on esimene kord, kui tehisintellekt saavutab koodi kirjutamises sellistel võistlustel inimestega võrreldava konkurentsivõimelise tulemuse.