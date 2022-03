PUUST JA PUNASEKS ⟩ Mis on krüptoraha ja kuidas see töötab

Kasutajad saavad valida eri tüüpi krüptorahakottide vahel. Kõige turvalisem on hoida krüptimisvõtmeid internetiühenduseta seadmetes. Arvutisse ja nutiseadmesse installitud rahakotid ning veebis pakutavad rahakotiteenused võimaldavad krüptoraha lihtsamini kasutada, ent on vähem turvalised. Paraku on ette tulnud nii pahavaraga nakatumist kui ka vargusi. Hinnanguliselt on praeguseks varastatud umbes kaks miljonit bitcoin’i. Tõenäoliselt on see endiselt ringluses, ehkki ei pruugi enam olla varaste käes. Ajaloo suurim krüptorahavargus leidis aset 2014. aastal, mil krüptoraha vahetuspunkti Mt Gox arvelt varastati 850 000 bitcoin’i.

Ligi 4 miljonit bitcoin’i (umbes 20% kaevandatust!) on käibelt kadunud. Nende täpset arvu pole võimalik välja selgitada, sest nad on plokiahelas endiselt nähtavad. Krüptoraha võib kaduda näiteks siis, kui inimesed kaotavad salajase võtme, millega pääseb krüptorahakotile ligi. Mõnes mõttes sarnaneb salavõti internetipanga PIN-koodiga. Erinevus on selles, et ununenud PIN-koodi asemele on võimalik pangast uus küsida. Bitcoin’i puhul seda võimalust ei ole. Kadunud bitcoin’id on jääda- valt lukustatud ja neid ei saa kasutada.

Krüptoraha võib kaduda ka muul moel. Teatakse üht Walesi meest, kelle arvuti kõvakettale oli salvestatud 7500 bitcoin’i. Kord 2013. aastal kodu koristades viskas ta kõvaketta eksikombel prügikasti. Usutavasti asub see ketas praegu ühes Newporti prügilas. Praeguse kursi järgi paikneb kadunud kõvakettal 300 miljoni euro väärtuses krüptoraha.

Satoshi Nakamoto valduses arvatakse olevat 900 000 bitcoin’i; selle põhjal paikneb ta maailma rikkaimate isikute edetabelis üsna kõrgel kohal. Samas ei saa välistada, et bitcoin’i salapärane looja on nüüdseks elavate seast lahkunud. Sel juhul on kõik temale kuuluvad bitcoin’id kadunud.

Bitcoin'ide vahetusautomaat 2014. aastal Bostonis. FOTO: Martin E. Walder, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Mis annab krüptorahale väärtuse?

Bitcoin on väärtuslik, sest inimesed on otsustanud seda väärtuslikuks pidada. Bitcoin’i väärtuse määrab see, kui palju on inimesed nõus selle eest maksma. Teatud mõttes sarnaneb bitcoin kullaga: nagu maailma kullavarud, on ka bitcoin’ide koguarv piiratud. Pankade rahatrükk ja sellest tulenev inflatsioon on vesi krüptoraha veskile.

Kuigi nüüdseks on kaevandatud 18,9 miljonit bitcoin’i, on üksnes väike osa neist aktiivses ringluses. Lõviosa on pikaajaliste hoiustena investorite kontodel. Kui suurinvestorid napsavad ka edaspidi olulise osa bitcoin’idest endale, võib tulevikus tekkida bitcoin’ide puudujääk.