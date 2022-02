NEW SCIENTIST ⟩ Vaata, kuidas poeemid kuumalainetest ja sonetid süsihappegaasist ilma parandaksid

Ükspuha, kui hästi teadusartikkel ka kirjutatud on, väga harva on see tõeliselt naudinguga loetav või kaasahaarav lugu. Aga just lugudel ja jutustustel on läbi aegade olnud eriline koht meie kultuuris, et teadmisi ja vajadusel ka hoiatusi kaaslastele edastada. Isegi kaasaegses infoküllases maailmas on headel lugudel ja jutustustel selline mõju, mida graafikute, diagrammide või joonistega lihtsalt pole võimalik asendada. New Scientisti kaasautor Bill McGuire – vulkanoloogia- ja kliimateadlane – jagab oma kogemusi teaduskommunikatsioonist ja nn climate-fiction-lugude jutustamisest-kirjutamisest, samuti oma lemmikraamatutest ses vallas.