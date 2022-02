See on 250 millisekundit pausi vastuste vahel.

Emma Templeton New Hampshire'i Dartmouthi kolledžist ja tema kolleegid tegid katsed, mille tulemusena selgus, et reageerimiskiirus on sotsiaalse sideme tekkimise võtmetegur. Mida kiiremini reageeriti, seda rohkem tekkis inimestel tunne, et neile meeldis vestluspartner, olgu ta siis võõras või lähedane sõber.