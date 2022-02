NEW SCIENTIST ⟩ Google tahab visata küpsised prügikasti - kas privaatsus Internetis saab nüüd kaitstud?

Google on juba aastaid kasutanud nn küpsiseid ehk cookie´sid, mida meie arvutitesse Internetis käies pisikeste failidena salvestatakse. Nende järgi saavad reklaamijad meid jälgida ja näidata niimoodi just meile suunatud reklaame. Jaanuaris teatas Google, et loobub küpsiste asemele plaanitud kohortide liitõppest (Federated Learning of Cohorts ehk FLoC ) hoopis uue tööriista Topics kasuks. Mida see muudatus meie online privaatsuse jaoks tähendab?