Friedberg kirjutab Mediumis, et selline idee tekkis tal soovist lõpetada üsna raiskav tööstuslik tootmine ja tuua jookide valmistamine igaühe koju. Kui 20. sajandi alguses oli tööstusrevolutsioon tohutu arenguhüpe võrreldes käsitööga, siis nüüd on sellest saanud üsna saastav ressursside liigutamine maailma ühest otsast teise ja siis sealt jälle tagasi tarbija juurde. Hoopis säästlikum on aga kasutada tootmiseks tehnoloogiat igaühe kodus, näiteks jookide jaoks kodust molekulaarprinterit.