NEW SCIENTIST ⟩ Taltsutamatute batsillide taparelv soetati Gruusiast

«Faagiravi on üha levinum, vähemalt Belgias,» ütles Jean-Paul Pirnay Kuninganna Astridi sõjaväehaiglast Brüsselis. «Oleme faagiravi kasutanud veidi rohkem kui saja patsiendi peal.» Pirnay kavatseb koos oma töögrupiga kõiki neid ravijuhtumeid analüüsida ja peagi ka tulemused avaldada.

«Ma ütleksin, et umbes 70 protsendil juhtudest on näha kliinilise olukorra paranemist,» sõnas ta. «Enamik katsealustest oli pärast antibiootikumiravi ebaõnnestumist meeleheitel.»

Pirnay on koos kolleegidega üht sellist juhtumit juba teadusväljaandes kirjeldanud. 2016. aasta märtsis sai 30-aastane naine Brüsseli lennujaamas enesetapurünnakus raskeid jalavigastusi. Olgugi et talle anti kohe Belgia Erasmuse haiglasse jõudmisel antibiootikume, tekkis haavas infektsioon ning see ei paranenud.