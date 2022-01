Tartu aitab luua üleeuroopalist tööriista kliimamuutuste leevendamiseks

Projekti käigus luuakse tasuta, lihtsasti kasutatav ning teadulikel alustel põhinev veebitööriist MICAT, mis võimaldab poliitikakujundajatel ja spetsialistidel teha andmete abil lihtsustatud analüüse, et võrrelda ning hinnata erinevate mõjurite ulatust energiakasutusele.

MICAT-i projektijuht dr Katharina Wohlfarth selgitas, et tööriista testitakse kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil. «MICAT projektist saadud kogemused ja jõupingutused aitavad kindlasti luua kasuliku vahendi energiatõhususe poliitika hindamiseks,» ütles Wohlfarth.

Kohalikul tasandil aitavad tööriista koosluua ja testida kolm MICAT-i pilootlinna: Calvia Portugalis, Vitoria-Gasteiz Hispaanias ning Tartu Eestis. Kõigi ühiseks nimetajaks on see, et nad töötavad välja või ajakohastavad oma säästva energia ja kliima tegevuskavasid (SECAP).

«Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimiseks ja ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamiseks on vaja veel palju teha. Uuringud on näidanud, et ainuüksi energiasääst ei ole sageli piisav argument, et veenda tarbijaid ja poliitikakujundajaid energiatõhususse investeerima. Energiatõhususe meetmete muude positiivsete mõjude esiletõstmine saab aidata seda lünka täita ning hõlbustada otsuste tegemist,» selgitas abilinnapea Raimond Tamm.

Töö algas 2021. aasta kevadel, MICAT tööriista näidisversioon valmib 2022. aastal ning see tehakse avalikult kättesaadavaks 2023. aastal. Pilootlinnades on juba toimunud seminarid, kus valiti mõõdikud ja arutati küsimusi, mis on seotud andmete kasutamise ja kättesaadavusega omavalitsuste tasandil.

Pärast kohaliku tasandi töötubade vooru pöördub MICAT-i meeskond riiklikule ja EL-i tasandile. Seminare korraldatakse MICATi kolmes pilootriigis (Saksamaa, Itaalia ja Poola) ning Euroopa Komisjoni peadirektoraatidega.