New Scientist ⟩ Tuleviku kvantarvuti võib leppida kodumajutusega

Tänapäeval kasutatavad võimsamad kvantarvutid toetuvad kvantbittide moodustamiseks ülijuhtidele või magnetlõksustatud ioonidele. Mõlemal süsteemil on omad varjuküljed: ülijuhtivad kvantbitid – mida kasutatavad Google’i kvantmasinad – nõuavad ülimadalat temperatuuri ning neid on keeruline lõksustatud ioonidega suhtlema panna.

Nüüd on Mark Saffman Wisconsini-Madisoni ülikoolist koos oma töörühmaga ehitanud alternatiivse kvantarvuti, kasutades kuut laenguta tseesiumi aatomitest valmistatud kvantbitti, selle asemel et kasutada laenguga ioone.

Aatomid on laserite abil võrku lõksustatud ning üksteisest piisavalt kaugel, et nad ei saaks üksteise seisundit vahetult mõjutada. Aga kui õigel sagedusel töötav laser ergastab üksikuid aatomeid, liiguvad nende elektronid oma ema-aatomist nii kaugele, et suudavad naabritega kvantpõimuda. Osakeste kvantpõimitus (vt infokast) ongi kvantarvuti tööpõhimõtte alus.