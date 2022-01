ANTARKTIKA SULAB ⟩ Hiiglaslikust jäämäest valgus ookeani 152 miljardit tonni magevett

Jäämägi, mis pärast tüki eraldumist oli saanud nimeks A-68a, sattus 2020. aasta lõpus saarele ohtlikult lähedale ning kardeti, et see jääb mere põhja kinni, tõkestab ookeanihoovusi ning tuhandete pingviinide ja kajakate teekonda.

Satelliitide abil jäämäe teekonda jälginud teadlased on välja arvutanud, et 2020. aasta lõpust täieliku sulamiseni 2021. aastal valgus A-68-st merre 152 miljardit tonni toitainerikast magevett.

See kogus võrdub umbkaudu 20 Šotimaa Loch Nessi või 61 miljoni olümpiavõistluste ujumisbasseini täiega, ütles BAS ja lisas, et sellel pidi olema väga suur mõju saare mereelustikule.

«See on tohutu kogus sulavett,» ütles polaaruuringute keskuse (Centre for Polar Observation and Modelling – CPOM) teadlane Anne Braakmann-Folgmann, ajakirjas Remote Sensing of Environment avaldatud uurimistöö juht.