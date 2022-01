NEW SCIENTIST ⟩ Kaalulangetamine on kui sõda, mida peetakse mõistuse ja ainevahetuse vahel

Põhimõtteliselt kõlab see nn vana tõde lihtsasti: söö vähem ja liigu rohkem. Rasvumisega võitlemiseks on taoline toitumisnõuanne kehtinud aastakümneid. Aga vaatamata kalorite loendamisele, pidevale dieedipidamisele ja treenimisele, kasvab rasvumisega kimpus olevate inimeste arv üleilmselt pidevalt. Näiteks olid USA-s inimesed 2021. aastal kaalukamad kui 2020. aastal. See omakorda suurendab riski, et üha enamal hulgal inimestel areneb välja diabeet või mõni muu tõsine krooniline haigus.