Värske teadusuuring näitab, et emastel silmikdelfiinidel (tuntud ka kui pudelnina-delfiinid või afaliinid) on kliitorid, mis on arenenud naudingu kogemiseks. Bioloog Patricia Brennan rääkis New Scientistile, kuidas ta koos oma kolleegidega seda uuringut läbi viis ja miks on eluliselt oluline naiste suguelundeid uurida, samuti on tal nii mõndagi öelda skeptikutele, kes tema töö väärtuses kahtlevad.