NEW SCIENTIST ⟩ Kärakavaba kärakas aitab kainelt juua

Kõik mu hommikused napsid olid kas alkoholivabad või väga lahjad alkohoolsed joogid. Neid järjest trendikamaks muutuvaid jooke nimetatakse alkoholiäris noloks (inglise keeles no- and low-alcohol). Kunagi oli see nähtus, mis tähendas pigem nende jookide välja kannatamist kui nautimist, kuid nüüd on käimas revolutsioon, mille käigus on paranenud nii nende jookide kvaliteet kui ka kasvanud populaarsus. Ilmselt just seetõttu, et inimkond on tervikuna jõudnud kainestavale arusaamale sellest, kuidas alkoholitarbimine nende tervisele ja taljele mõjub.