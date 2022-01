Milleks meile metaversum?

Hiro Protagonist ei näe oma tulevikku kuigi helgena. Ta on oma karjääris jõudnud tupikseisu, traditsioonilist raha on hakatud asendama krüpteeritud alternatiividega ning maailma asjade üle otsustamine on koondunud mõne üksiku suurettevõtte kätte. Pärast ülemaailmse majanduse kokkuvarisemist on Protagonistil keeruline ots otsaga kokku tulla. Reaalsusest põgenemiseks paneb ta ette virtuaalreaalsuse prillid, millega ta külastab kohta, mida kutsutakse metaversumiks. Seal kõnnib tema digitaalne avatar huvitavama, kaasahaaravama ja kaasavama maailma tänavatel.