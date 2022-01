NEW SCIENTIST ⟩ Mäluekspert: inimeste pähe valemälestusi istutada on väga lihtne

Et näha, kas inimeste mälestusi sündmuste üksikasjadest on võimalik moonutada, olin juba uurinud, kui usaldusväärseks vahetute pealtnägijate tunnistusi pidada saab. Kasvõi nii lihtsate näidete puhul nagu see, kas sündmuspaigalt põgenenud mehel olid sirged või lokkis juuksed. Aga 1990. aastatel, kui kogunema hakkasid ebatõenäolised väiteid satanistlike rühmituste kohta, kes lapsi seksuaalselt kuritarvitavad, tundus mulle, et inimestel arenesid mälestused sündmuste kohta, mida kunagi juhtunud polnud. Me hakkasime katsetama, kas inimeste pähe on võimalik istutada võltsmälestusi – näiteks, et nad olid lapsena ostukeskuses kaduma läinud.