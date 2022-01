Kogu maailm on hõivatud COP26 kliimatippkohtumise tulemuste lahti mõtestamisega, kuid põhjust on mõelda ka nendele inimestele, kes planeedi loodusväärtusi säilitavad püüavad. ÜRO bioloogilise mitmekesisuse tippkohtumist on pandeemia tõttu juba kolm korda edasi lükatud ja nüüd on selge, et see toimub füüsiliselt Hiinas alles aprillis. Esimene kohtumine toimus üle veebi oktoobris.