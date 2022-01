Need ei ole aga ainsad külalised Kuul. NASA on sõlminud lepingud ka erafirmadega, et saata Kuule üheksa kulgurit koos maandurite ja teiste uurimisseadmetega. «Paljudega neist katsetatakse NASA uut plaani koormaid Kuule toimetada just erafirmade abil – see oleks suurem risk madalama hinna eest,» ütleb Jim Bell Arizona osariigi ülikoolist. «See on kosmosemissioonide uus paradigma ja kuurobootika renessanss.»