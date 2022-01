Tänapäeva käsitööõllerevolutsiooni valguses selliseid juhiseid enam nii tõsiselt ei võeta, uued ja eksootilised pruulid pakuvad midagi igale maitsele. Kuid üks koostisosa on püsima jäänud, see on hea õlle tugipunkt. Humal annab õllele kibeda maitse, mis tasakaalustab kääritatava teravilja lääget magusust ja annab edasi maitsenüansse, mis üht pruuli teisest eristab. Samal ajal täidab see ka säilitusaine funktsiooni.