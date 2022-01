New Scientist ⟩ Inimene langeb mustkunstniku lõksu lihtsamalt kui pasknäär

Võrdlevas psühholoogias on loomade mõtlemise uurimiseks varemgi mustkunstitrikke kasutatud. Näiteks on tehtud katseid võltspõhjadega kastidega, kus on üht tüüpi toitu teise vastu vahetatud selleks, et uurida koerte ja ahvide reaktsioone ja mõista, kuidas nad varjatud objektide kohta vaimseid kujutluspilte moodustavad. Aga eksperiment ussikesega on midagi uut – see on osa esimesest omataolisest uuringust, kus võrreldakse otseselt, kuidas loomad ja inimesed reageerivad mustkunstitrikkidele, mis on eelkõige inimeste haneks tõmbamiseks välja mõeldud.