New Scientist ⟩ Kenneth Libbrecht: tõeliste lumehelbekeste elu on raske

Füüsikuna on Libbrecht tegelenud nii mõnegi suure küsimuse lahendamisega, nende seas gravitatsioonilainete olemuse ja Päikese sisemuses toimuva kohta. Aga ta tegeleb ka lumehelbekeste teadusega, mis on palju keerukam ja salapärasem, kui esialgu arvata võiks. Üks suurimaid vastamata küsimusi nende kohta on see, miks näib neid olevat kahte erinevat tüüpi.

Libbrecht asus 20 aastaks odüsseiale, et see müsteerium lahendada. Hiljuti avaldas ta selle teekonna vilja 500-leheküljelise monograafia kujul. See sisaldab omamoodi suurejoonelist ühtset lumehelbekeste teooriat, mis selgitab esmakordselt, kuidas ja miks neist niisugused õrnad kujundid saavad.

Millest algas teie huvi lumehelveste vastu?