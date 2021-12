Seened. Pilt on illustreeriv. FOTO: Pixabay

Kas psühhedeelse ravi võidukäik on lõpuks algamas ning kõrgetele ootustele vastamas? Novembrikuu teises pooles avalikustati paljulubavad uuringutulemused psilotsübiini kasutamisest depressiooni raviks. Seni läbi viidutest suurim kliiniline uuring annab mõista, et ehkki psilotsübiinravi pole kaugeltki mitte panatsea – müütiline ja utoopiline kõiki haigusi raviv imerohi –, võib see aidata neid, kelle puhul praegused ravimid ei toimi efektiivselt.