Iga laps teab, et põhjapõtradel on üks eriline supervõime: nad suudavad lennata. Või vähemalt suudavad seda Rudolf ja tema kaheksa saani vedavat sõpra. Põhjapõdrad vallutasid taeva esimest korda 1823. aastal, kui Clement Clarke Moore avaldas luuletuse «Ööl enne jõule» («Twas the Night Before Christmas»). Räägitakse, et ta sai inspiratsiooni saami nõidadelt, kes maagiliste seente mõju all põhjapõdrad lendama nõidusid.