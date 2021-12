Esmalt tuleks luua kujundus. Mõistlik oleks oma maja tükid kõigepealt paberile joonistada ja need välja lõigata, et neid siis šabloonidena kasutada. Loetletud koostisainete kogused annavad piisavalt materjali, et ehitada 30 cm kõrgune maja, mille seinad on 20 cm laiad.