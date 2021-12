New Scientist ⟩ Psühholoog: tarkus kallutatuse vastu immuunseks ei tee

Steven Pinker nii ei arva. Oma uues raamatus «Rationality: What it is, why it seems scarce, why it matters,» (Ratsionaalsus: mis see on, miks tundub seda vähe olema ja miks see oluline on – toim.) seab Harvardi ülikooli psühholoog kahtluse alla ortodoksse nägemuse Homo sapiens’ist kui minevikku kinni jäänud liigist, kelle iidne aju ei suuda mõista kaasaegse maailma keerukust, sest see on erapoolik ja eksitustest ning illusioonidest pimestatud.