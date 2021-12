Küberkiusamine oli probleem juba enne koroonapandeemiat. 2017. aastal teatas üks Austraalia noor viiest, et nad on end tundnud sotsiaalselt tõrjutuna, neid on internetis ähvardatud või kuritarvitatud. Sama suur hulk noori tunnistas, et nad on ka ise küberkiusamises osalenud. Siis suleti ühiskonnad – koolid pandi distantsõppele ja paljud inimesed hakkasid kodus töötama, mis tähendab, et internetis kulutati varasemast veel rohkem aega.