New Scientist ⟩ Elektrituul puhub meid rohepöördesse

Me ei räägi siinkohal mehaanilisest ventilaatorist. Juhtumisi on olemas selline asi nagu elektrituul ehk elektriväljade esile kutsutud õhuvool, mille tekitamiseks liikuvaid osi vaja polegi. Me oleme sellest nähtusest teadnud juba sajandeid, kuid alles viimastel aastatel on elektrilist tuult ja selle vajaliku täpsusega tüürimist mõistma hakatud.