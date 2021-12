Taevastest kiirtest saavad eriti täpsed teejuhid

USA mereuuringute amet (ONR, Office of Naval Research) on sõlminud lepingu Ühendkuningriigi firmaga Geoptic Infrastructure Investigations, et demonstreerida uudset navigeerimissüsteemi Arktikas, kus GPS-levi on kehv, sest USA sõjaväesatelliidid tiirlevad enamasti madalamatel laiuskraadidel.