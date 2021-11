Laserosuteid kasutavad Palestiina noored protestimas Iisraeli asunike vastu Nabluse linnas tänavu juulis. Laserosutid on piisavalt võimsad, et silma sihitult inimest tegutsemisvõimetuks muuta, halvemal juhul võib see kaasa tuua pika haiglaravi ja nägemiskaotuse. FOTO: JAAFAR ASHTIYEH/AFP/Scanpix