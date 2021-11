New Scientist ⟩ IBM on kvantvõidujooksus võtnud liidripositsiooni

IBM teatas ülemöödunud nädalal, et on loonud maailma suurima ülijuht-kvantarvuti, tehes sellega tuule alla nii Google’ile kui Hiina teadlastele. Sellele eelnevatel kvantarvutitel on olnud kuni 60 ülijuhtivat kvantbitti, kuid IBM-i uus Eagle protsessor on selle saavutuse oma 127 kvantbitiga enam kui kahekordselt ületanud. (Kahekordne vahe kvantbittides tähendab aga, et 127 kvantbitiga arvutil on 60 kvantbitisega võrreldes ühtekokku 2127 olekut mida kirjeldada võrreldes 260-ga, ehk kirjeldatavate olekute hulk on kasvanud 267 korda -toim.)